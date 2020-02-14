Россияне 40-69 лет умирают от сосудистых заболеваний в восемь раз чаще норвежцев

АРХАНГЕЛЬСК, 14 февраля. /ТАСС/. Участники симпозиума "От сердца к сердцу" подвели в Архангельске итоги международного исследования состояния здоровья жителей России и Норвегии. Как рассказал ТАСС заведующий отделом инновационных программ центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Александр Кудрявцев, в возрастной категории 40-69 лет от сердечно-сосудистых заболеваний россияне умирают в восемь раз чаще, чем норвежцы.

"На одного норвежца в возрасте 40-69 лет, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, приходятся восемь россиян", - сказал Кудрявцев.

Исследование "Узнай свое сердце" проводилось в 2015-17 годах в Архангельске и Новосибирске. В Архангельске, в частности, были обследованы 2400 человек в возрасте от 35 до 69 лет. Параллельно в Норвегии проходило исследование состояния здоровья жителей Тромсе. Университет Тромсе с 1974 года проводит популяционные исследования Tromso Study, и на период 2015-16 годов пришелся очередной этап. "После того, как исследования Tromso Study и "Узнай свое сердце" завершились, возникла инициатива "От сердца к сердцу" - это серия сравнительных исследований сердечно-сосудистого здоровья среди россиян и норвежцев", - отметил собеседник агентства.

Его главной целью стало выяснение причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей России трудоспособного возраста. В проекте, кроме ученых СГМУ и университета Тромсе, принимают участие исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания), национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины (Москва), Центра физико-химической медицины (Москва), Новосибирского государственного университета, НИИ терапии и профилактической медицины РАН, Национального института общественного здравоохранения Норвегии, Институт демографических исследований им. Макса Планка (Германия).

Курение, лишний вес и другие факторы

Как рассказал ТАСС представитель Лондонской школы гигиены и тропической медицины Серги Триас Лимос, лишь часть результатов можно объяснить классическими причинами развития сердечно-сосудистой патологии. "Я смотрел на классические факторы риска: это уровень холестерина, уровень артериального давления, курение и наличие диабета. Они рассматривались в соотношении со смертностью в возрасте от 40 до 69 лет в России и Норвегии", - пояснил он. Исследователи использовали стандартные шкалы Всемирной организации здравоохранения по определению сосудистых рисков. И оказалось, что эти факторы объясняют только 43% различий среди мужчин и 22% среди женщин между россиянами и норвежцами.

Представитель университета Тромсе Самелине Гримсгаард пояснила, что среди норвежцев сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин смерти, как и в России. "Но умирают норвежцы, как правило, в более старшем возрасте, - отметила она. - Эти исследования для нас тоже интересны. Это новые знания, которые используются и в Норвегии для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

На симпозиуме в Архангельске ученые обобщили некоторые результаты. В первую очередь они обратили внимание на то, что у обследованных в ходе проекта россиян гораздо чаще фиксировалось повышенное артериальное давление - как у мужчин, так и у женщин. При этом многие из них говорили, что они принимают препараты для снижения давления, но желаемого уровня достичь не удается.

По словам ученого, возможно, это связано с тем, что в Норвегии препараты для снижения давления можно приобрести только по рецепту, а значит пойти к врачу для обследования. "У нас препараты эти безрецептурные", - сказал он, пояснив, что в некоторых случаях может присутствовать самолечение. Важным фактором риска среди мужчин является курение: курят жители России больше, чем норвежцы, хотя ученые отмечают, что число курящих снижается, в том числе и в Архангельске. У женщин высоким фактором риска оказалась избыточная масса тела, в некоторых случаях ожирение.

Холестерин и индикаторы воспаления

При этом значения липидного профиля у россиян и норвежцев почти не отличаются. "Что интересно, при такой разнице в смертности, мы не увидели существенной разницы в уровне липидов", - сказал представитель СГМУ.

У россиян оказались выше показатели общего воспаления в организме. "У россиян несколько выше уровень С-реактивного белка (белок крови, один из наиболее чувствительных маркеров воспаления - прим. ТАСС) ", - отметила Олена Якунчикова, которая представляет университет Тромсе. Исследователи пояснили, что наличие повышенного уровня воспаления в организме - один из факторов, который ведет к развитию атеросклероза.

Также в ходе обследования удалось установить, что у россиян чаще, чем у норвежцев, встречаются холестериновые бляшки в сонных артериях.

Ученые выявили разницу в приеме препаратов среди жителей России и Норвегии. "Пример: у нас намного ниже доля людей, принимающих липидоснижающие препараты, то есть статины. В Норвегии статины принимает большая группа людей, после 40 лет в особенности, если говорить о тех, у кого были какие-то сосудистые события. Если у нас после инфарктов-инсультов в основном принимают препараты от давления, то у них принимают препараты, контролирующие уровень липидов", - сказал Кудрявцев.

Перспективы исследования

Исследование будет продолжено. В настоящее время специалисты России и Норвегии сопоставляют данные по физической активности. Для ее замеров использовались разные приборы, и необходимо выработать методику, чтобы сравнение было корректным.

Будут рассматриваться и другие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, было отмечено, что уровень потребления овощей и фруктов у россиян ниже, чем у норвежцев.

Продолжается и так называемое исследование-сопровождение. "Мы обследовали всех один раз, но получили информированное согласие для использования их медицинских данных для научных целей и организовали их сопровождение. Это когорта, по которой мы получаем информацию о новых диагнозах и о смертельных случаях, к сожалению", - добавил Кудрявцев, отметив, что полученные данные могут использоваться для того, на что нужно обратить внимание в российском здравоохранении для того, чтобы изменить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в том числе в арктических регионах.