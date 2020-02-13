Alibaba запустила систему дистанционного определения высокой температуры у людей

ТАСС, 13 февраля. Китайский технологический гигант компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта для распознавания людей с повышенной температурой или без медицинской маски. Это новшество, сообщает в четверг агентство "Синьхуа", призвано сыграть важную роль в борьбе с распространением нового коронавируса.
Система позволяет бесконтактно определять температуру тела проходящего поблизости человека с допустимой погрешностью в пределах 0,3 градуса Цельсия. Выявив у прохожего признаки жара, система автоматически оповещает об этом медиков.
Первоначально новинкой предполагается оснастить некоторые магазины сети Hema Fresh - супермаркетов Alibaba. Затем ее планируется внедрить в больницах, на железнодорожных вокзалах и в метро.
Ранее базирующаяся в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) компания Alibaba запустила на некоторых своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в условиях распространения нового коронавируса.