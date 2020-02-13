В Северной Осетии к 9 мая создадут фотоаллею с портретами участников Великой Отечественной

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Аллею с фотографиями участников Великой Отечественной войны - уроженцев Северной Осетии - создадут на мемориальном комплексе "Барбашово поле" на въезде во Владикавказ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МВД по республике.

"При поддержке главы республики Вячеслава Битарова идет подготовка к строительству новой протяженной фотоаллеи, на которой планируется разместить наряду с портретами Героев Советского Союза - участников битвы за Кавказ - и портреты многочисленных сынов и дочерей Осетии, участвовавших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Портреты будут представлены в виде фотоколлажа на мемориальном комплексе. В настоящее время МВД по республике собирает от жителей региона фотографии с информацией о своих героических предках.

Мемориальный комплекс "Барбашово поле" создан в 2018 году на въезде во Владикавказ возле памятника Петру Барбашову - Герою Советского Союза, командиру отделения 34-го мотострелкового полка НКВД, который накрыл своим телом дзот.

На специальных площадках в музее расположены артиллерийские, зенитные и минометные системы. Боевые орудия размещены на фоне фотогалереи общей протяженностью более 100 м с уникальными кадрами битвы за Кавказ, фотографиями военных лет, повествующими о героическом подвиге защитников Владикавказа.