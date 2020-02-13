Ректор МГИМО: предложение закрепить в Конституции господдержку науки мобилизует общество

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Прозвучавшее на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ предложение о закреплении в Основном законе господдержки научно-технологического развития России мобилизует и общество, и государство. Такое мнение высказал ТАСС ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Президент РФ Владимир Путин провел 13 февраля встречу с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию. В ходе обсуждения директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель группы Талия Хабриева предложила создать "конституционно-правовой фундамент" для развития российской науки. Она отметила, что в 71-й и 72-й статьях Основного закона необходимо закрепить приоритеты научно-технологического развития, а в 114-й статье наделить правительство полномочием их государственной поддержки.

"Мы знаем, что на многие годы была принята Стратегия научно-технологического развития России, но это развитие не связано с каким-либо периодом - это магистральное направление развития страны. Нам нельзя допустить отставания, нужно рваться вперед. Поэтому я за то, чтобы это предложение нашло отражение в Конституции. Это будет мобилизовывать и общество, и государство", - сказал Торкунов.

Член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян выразил уверенность, что предложенный тезис найдет воплощение на законодательном уровне. "Я почти уверен, что это [предложение] будет включено [в Конституцию] -точно так же, как предложение включить [в Основной закон] господдержку культуры как наследия народа Российской Федерации", - сказал Чубарьян ТАСС.

Президент РАН Александр Сергеев также высказал надежду, что предложенные академией поправки будут реализованы. "Мы во все эти статьи предложили поправки, они были поддержаны, и надеемся, что они будут приняты", - сказал он. По словам Сергеева, после заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию стало актуальным предложение внести изменения в 72-ю статью - по поддержке предложения глав субъектов РФ, чтобы они "могли тратить деньги на высшее образование и науку из своих бюджетов". Глава РАН отметил, что это актуально из-за диспропорции в оплате труда ученых в Москве и регионах. "Что же касается преамбулы к Конституции, мы надеемся, что решение о ней будет принято в принципе и туда войдет наш пункт, что наука является объединяющей ценностью для всех нас", - заключил президент РАН.