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Захарова прочитала свое новое стихотворение

Официальный представитель МИД отметила, что много рассуждала на тему молитвы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Мария Захарова прочитала собственное стихотворение на тему обращения к Богу в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я же не пишу. <...> Какие-то мысли приходят, я их записываю. <...> Я очень много, не то, что очень много, рассуждала на тему молитвы. Что такое молитва? Это очень интересная история. Что такое просьба, молитва? Что это такое в христианской, православной культуре. В нашей жизни. Почему так много основано в церкви на молитве", - сказала она, комментируя тему своего стихотворения.

Я не умею за себя молиться.

Вот за других просить иное дело.

Мне стыдно к Богу обратиться,

Поклоны бить за душу и за тело.

Зачем неловко мне? Не знаю.

Ведь робости в ином не ведала досель.

Как будто что-то нарушаю:

Закон, устав, порядок или цель.

Но как же быть, когда мне плохо?

Когда молитвой только будешь жив?

Ждать от других заботливого слова?

Или обратить к Нему в мольбе призыв?

Порвать с неловкостью позора

И в страстной немоте достичь небес.

Не отрывая от иконы взора,

Дождаться милости святых чудес.

"Год назад мы пошли в храм, который недалеко от бабушкиной дачи. В Головково старая церковь. <...> И вот там у меня все сложилось", - поделилась официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что в русской традиции учат молиться за других, не за себя, что сильно отличается от сознания, например, американского народа. "Ведь мы все воспитаны в этой парадигме, что неудобно просить за себя. О себе ты должен попросить в последний момент. <...> И когда я приехала в Штаты, я вдруг поняла, что это абсолютно другая концепция. Ты лучший, ты должен просить только за себя, в первую очередь - все остальное вторично", - пояснила Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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