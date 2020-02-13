{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

Так Жаир Болсонару прокомментировал критику организации в адрес бразильских властей, исключивших из нового состава Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару нелицеприятно высказался в четверг о международной природозащитной организации Greenpeace, назвав ее "мусором". Свое заявление политик сделал, общаясь с прессой у ворот официальной резиденции.

"Что такое вообще этот чертов Greenpeace? Это мусор!" - сказал Болсонару после того, как пресса попросила его прокомментировать критику организации в адрес бразильских властей, исключивших из нового состава Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности.

По мнению Greenpeace, к недостаткам новой структуры относится также отсутствие четких планов, целей и бюджетов на их реализацию.

"Если включить туда губернаторов и секретарей [по вопросам окружающей среды] больших городов, то выйдет под 200 человек. Это ничего не даст", - полагает глава государства. При этом президент уточнил, что при принятии решений обновленный орган из 14 министров и подчиняющийся вице-президенту будет советоваться с губернаторами и парламентариями от региона.

Он также отметил, что рассматривает предложение находившегося рядом с ним в этот момент депутата Атилы Линса (штат Амазонас) о создании чрезвычайного министерства по делам Амазонии.

Во вторник Болсонару подписал указ о передаче Национального совета по Амазонии в ведение вице-президента южноамериканского государства Антониу Гамилтона Моурау. Ранее совет, созданный в 1995 году, действовал под началом министерства окружающей среды, что определяло основную направленность его повестки. Теперь же, по словам Моурау, она станет более обширной и "будет включать в себя множественные аспекты развития".

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
Реклама на ТАСС
Минприроды готово изучить предложение о включении озера Байкал в федеральные территории
Однако пока в министерстве нет понимания, какую пользу это принесет для сохранения озера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС