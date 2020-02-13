Президент Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару нелицеприятно высказался в четверг о международной природозащитной организации Greenpeace, назвав ее "мусором". Свое заявление политик сделал, общаясь с прессой у ворот официальной резиденции.

"Что такое вообще этот чертов Greenpeace? Это мусор!" - сказал Болсонару после того, как пресса попросила его прокомментировать критику организации в адрес бразильских властей, исключивших из нового состава Национального совета по Амазонии губернаторов региона и представителей общественности.

По мнению Greenpeace, к недостаткам новой структуры относится также отсутствие четких планов, целей и бюджетов на их реализацию.

"Если включить туда губернаторов и секретарей [по вопросам окружающей среды] больших городов, то выйдет под 200 человек. Это ничего не даст", - полагает глава государства. При этом президент уточнил, что при принятии решений обновленный орган из 14 министров и подчиняющийся вице-президенту будет советоваться с губернаторами и парламентариями от региона.

Он также отметил, что рассматривает предложение находившегося рядом с ним в этот момент депутата Атилы Линса (штат Амазонас) о создании чрезвычайного министерства по делам Амазонии.

Во вторник Болсонару подписал указ о передаче Национального совета по Амазонии в ведение вице-президента южноамериканского государства Антониу Гамилтона Моурау. Ранее совет, созданный в 1995 году, действовал под началом министерства окружающей среды, что определяло основную направленность его повестки. Теперь же, по словам Моурау, она станет более обширной и "будет включать в себя множественные аспекты развития".