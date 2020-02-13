Эксперты: государство должно стать гарантом доступности и качества медицинской помощи

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ должны устанавливать статус государства как гаранта качественной и доступной медицинской помощи для населения страны. Кроме того, закрепление на законодательном уровне развития здорового образа жизни в России поможет лучшей профилактике заболеваний, рассказали в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

"Сегодня мы должны зафиксировать, что государство - гарант доступности и качества [медицинской помощи]", - сказал ТАСС генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев также считает, что государство должно гарантировать населению качественную и безопасную медицинскую помощь. "Мало получить просто помощь, у нас есть нормы о бесплатности оказания медпомощи, но государство всем гражданам должно гарантировать именно доступную и качественную медпомощь. Это очень хорошие и правильные формулировки", - сказал он ТАСС.

По мнению эксперта, очень важной является роль государства в развитии и популяризации в стране здорового образа жизни. "Это необходимо, потому что речь идет о профилактике заболеваний. Само здравоохранение - это уже следствие неправильного поведения граждан: неправильный образ жизни, вредные привычки. ЗОЖ позволяет не допустить наступления заболевания - это профилактика хронических заболеваний и осложнений. Это политическая позиция, которая говорит о приоритетах политики государства", - сказал Жулев ТАСС.

Карпов добавил, что "для формирования всех условий ЗОЖ также следует найти емкое, выдержанное юридически выражение в Конституции".

Вертикаль управления

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, президент Национальной медпалаты, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с главой государства Владимиром Путиным выступил за закрепление в главном документе страны вертикально интегрированной модели управления системой здравоохранения.

По словам Жулева, вопрос раздробленности власти в здравоохранении экспертам давно известна, главной проблемой на данный момент является то, что сложно найти ответственного за то или иное решение, когда каждый отвечает сам за себя. "Власть раздроблена между федеральными центрами, между субъектами и при такой раздробленности снижается ответственность за принятие решений. При этом федеральная власть не имеет механизмов влияния на региональную политику", - пояснил он.

"Мы не говорим, что за все должна отвечать федеральная власть, но федеральная власть должна иметь механизмы воздействия на субъекты, на региональную власть для реализации задач, поставленных в здравоохранении", - добавил Жулев.

Карпов считает, что общественное обсуждение изменений в Конституцию - это "уникальный период в истории нашего государства".

"Формируется такой хороший багаж инициатив, в том числе от профессиональных слоев, таких как наше медицинское сообщество, которые должны быть зафиксированы и в Конституции, и - самое главное - должны лечь в основу необходимых изменений нормативных актов", - сказал Карпов.