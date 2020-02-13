Сын Пеле объяснил слова о депрессии отца ошибкой перевода

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Сын трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) Эдиньо заявил, что его слова о депрессии отца были неверно истолкованы, сославшись на трудности перевода.

"Мое высказывание было несколько выдернуто из контекста. В данном случае, переводя с английского, я использовал слово "депрессия" в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза. Просто наблюдение близкого человека", - приводит слова Эдиньо портал UOL.

По его мнению, высказывание "разошлось неудачно".

Что касается затворнического образа жизни Пеле, то к этому, по словам Эдиньо, располагает статус его отца. "Он всегда был домоседом, это последствия славы, как в случаях с Майклом Джексоном и Неймаром. Такие люди не могут спокойно находиться на улице. Это та цена, которую им приходится платить", - пояснил он свое высказывание.

Состояние здоровья 79-летнего Пеле находится в центре внимания общественности. В последние годы он перенес ряд операций по замене тазобедренного сустава, а в прошлом году дважды попадал в клинику с мочекаменной болезнью, напоминает портал. В настоящее время экс-нападающий сборной Бразилии может самостоятельно передвигаться только с помощью ходунков.