{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сын Пеле объяснил слова о депрессии отца ошибкой перевода

Эдиньо заявил, что использовал слово "депрессия" в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Сын трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) Эдиньо заявил, что его слова о депрессии отца были неверно истолкованы, сославшись на трудности перевода.

"Мое высказывание было несколько выдернуто из контекста. В данном случае, переводя с английского, я использовал слово "депрессия" в значении эмоционального состояния, а не клинического диагноза. Просто наблюдение близкого человека", - приводит слова Эдиньо портал UOL.

По его мнению, высказывание "разошлось неудачно".

Что касается затворнического образа жизни Пеле, то к этому, по словам Эдиньо, располагает статус его отца. "Он всегда был домоседом, это последствия славы, как в случаях с Майклом Джексоном и Неймаром. Такие люди не могут спокойно находиться на улице. Это та цена, которую им приходится платить", - пояснил он свое высказывание.

Состояние здоровья 79-летнего Пеле находится в центре внимания общественности. В последние годы он перенес ряд операций по замене тазобедренного сустава, а в прошлом году дважды попадал в клинику с мочекаменной болезнью, напоминает портал. В настоящее время экс-нападающий сборной Бразилии может самостоятельно передвигаться только с помощью ходунков.

Теги
БразилияПеле
Реклама на ТАСС
Минприроды готово изучить предложение о включении озера Байкал в федеральные территории
Однако пока в министерстве нет понимания, какую пользу это принесет для сохранения озера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС