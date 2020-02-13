РПЦ приветствовала заявление Путина относительно конституционного определения брака

"Сoюз женщины и мужчины" или "союз двух людей". Определение брака в разных странах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает позицию президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом мужчины и женщины. Об этом ТАСС в четверг заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В четверг Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправки к Конституции заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки.

Президент заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными.