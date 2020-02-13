{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

РПЦ приветствовала заявление Путина относительно конституционного определения брака

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что это обозначение важнейшей для всех традиционных религий позиции
На эту тему
"Сoюз женщины и мужчины" или "союз двух людей". Определение брака в разных странах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает позицию президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом мужчины и женщины. Об этом ТАСС в четверг заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В четверг Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправки к Конституции заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки.

Президент заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Путин заверил: пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", "будут "папа" и "мама". Он также поддержал инициативу о том, что "в основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины".

"В Церкви, безусловно, приветствуют такое заявление президента. Это обозначение важнейшей для всех традиционных религий позиции: брак есть союз мужчины и женщины. К великому сожалению, законодательство в ряде стран, причем, стран с христианской традицией, уже содержат иные формулировки. В соответствии с этими формулировкаими законными становятся и новые жизненные реалии, разрушающие сами основы устроения общества и отношений в семье", - подчеркнул Легойда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС