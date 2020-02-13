РПЦ приветствовала заявление Путина относительно конституционного определения брака

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь поддерживает позицию президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом мужчины и женщины. Об этом ТАСС в четверг заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В четверг Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправки к Конституции заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки.
Президент заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными.
Путин заверил: пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", "будут "папа" и "мама". Он также поддержал инициативу о том, что "в основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины".
"В Церкви, безусловно, приветствуют такое заявление президента. Это обозначение важнейшей для всех традиционных религий позиции: брак есть союз мужчины и женщины. К великому сожалению, законодательство в ряде стран, причем, стран с христианской традицией, уже содержат иные формулировки. В соответствии с этими формулировкаими законными становятся и новые жизненные реалии, разрушающие сами основы устроения общества и отношений в семье", - подчеркнул Легойда.