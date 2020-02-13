Greenpeace восприняла оскорбления со стороны президента Бразилии как похвалу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 февраля. /ТАСС/. Представительство международной природоохранной организации Greanpeace в Бразилии ответило на оскорбления президента Жаира Болсонару, назвавшего ее ранее в четверг "мусором".

"Greenpeace Бразилия сожалеет о неподобающем занимаемому посту поведении президента республики", - говорится в заявлении.

По утверждению экологов, за свою многолетнюю деятельность организация не раз сталкивалась с "неуравновешенной реакцией самых различных персонажей", недовольных критикой в свой адрес за причинение вреда окружающей среде. "Это очередной такой случай. Недовольство тех, кто губит природу, звучит, как похвала", - считают в организации.

По словам представителей Greenpeace, организация обладает финансовой и политической независимостью и продолжит свою природоохранную деятельность. "Нравится это кому-то, или нет", - резюмировали экологи.

Ранее в четверг, общаясь с прессой, Болсонару назвал Greenpeace "мусором" в ответ на критику со стороны организации обновленного состава Национального совета по Амазонии, состоящего из 14 министров и вице-президента. По мнению экологов, ошибочным со стороны властей было исключение из этого органа губернаторов региона и представителей общественности. Кроме того, к недостаткам новой структуры "зеленые" также отнесли отсутствие четких планов, целей и бюджетов на их реализацию.

Во вторник Болсонару подписал указ о передаче Национального совета по Амазонии в ведение вице-президента южноамериканского государства Антониу Гамилтона Моурау. Ранее совет, созданный в 1995 году, действовал под началом министерства окружающей среды, что определяло основную направленность его повестки. Теперь же, по словам Моурау, она станет более обширной и "будет включать в себя множественные аспекты развития".