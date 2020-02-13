CNBC: суд приостановил действие контракта Пентагона с Microsoft на $10 млрд

ТАСС, 13 февраля. Суд в США в четверг постановил приостановить исполнение контракта на услуги в области облачных вычислений на сумму 10 млрд долларов, предоставленного Министерством обороны США компании Microsoft. Об этом сообщила телекомпания CNBC .

Точные сроки приостановки исполнения контракта не уточняются. Представители Microsoft и компании Amazon пока не прокомментировали решение суда.

Ранее Amazon обратилась в суд с требованием приостановить исполнение этого контракта до завершения рассмотрения претензий ее главы Джеффа Безоса к этой сделке. В Amazon утверждают, что во время проведения тендера не обошлось без влияния со стороны президента США Дональда Трампа, который рассматривает Безоса в качестве своего "политического противника",

Пентагон 25 октября прошлого года назвал Microsoft победителем тендера в сфере облачных вычислений. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако Трамп на своей странице в Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.