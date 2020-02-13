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СК проверит информацию о детях, которых бабушка не может забрать из детдома в Москве

Четверо детей находятся в детдоме больше четырех месяцев. Их мать ограничили в родительских правах из-за употребления наркотиков

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи проверяют представленную в телесюжете информацию о четырех детях, которых родная бабушка, жительница Москвы, не может забрать из детдома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

Сообщается, что мать четверых детей ограничили в родительских правах из-за систематического употребления наркотиков. Их родная бабушка пытается оформить опеку над внуками, однако из-за отсутствия необходимых условий у нее возникает множество сложностей, а дети уже больше четырех месяцев находятся в детдоме.

"По поручению представителя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение проверки по озвученной в СМИ информации, связанной с опекой над несовершеннолетними. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете", - сообщили в ГСУ.

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Россия
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