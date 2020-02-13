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В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая

Это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии". Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов, сообщила Росавиация.

"162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами",- указано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

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