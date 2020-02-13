В КНР врачи спасли более 10 критических больных пневмонией переливанием крови с антителами

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Как говорится в опубликованном в четверг вечером сообщении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР, данная методика позволила спасти уже более 10 находившихся в критическом состоянии больных.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ведомство указывает, что кровь идущих на поправку от пневмонии нового типа содержит большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Плазма крови доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой происходит инактивация опасных вирусов. После этого плазма с антителами вводится тяжело больному пациенту.

"Клиническая картина изменилась, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина улучшилась", - отмечается в заявлении.