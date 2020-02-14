Власти Дербента планируют построить многопрофильную больницу

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство современной многопрофильной больницы планируют власти города Дербент в Дагестане за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил в четверг мэр Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Встретился сегодня с генеральным директором компании ООО "Аурум" Александром Бондаревым, представителями министерства здравоохранения Республики Дагестан, обсудили вопросы, связанные со строительством новой современной многопрофильной больницы. Как вы помните, компания Aurum Medical (ООО "Аурум") разработала концепцию новой современной больницы, мы провели ее презентацию и общественные обсуждения с гражданами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения проектирования и получения заключения экспертизы планируется "осуществить строительство за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы".

"В новой многофункциональной больнице получать качественную медицинскую помощь сможет население всего Дагестана. Внутри нее удобно для пациентов будут размещены все подразделения, и пациентам не придется тратить время на перемещение из одного отделения в другое", - написал глава города.

Он сообщил, что на сегодня "работы находятся на предпроектной стадии". "Мы обсудили организационные вопросы предстоящего строительства, разработку и утверждение медико-технического задания на проектирование и возможность получения технических условий. В ближайшее время будут привлечены специалисты для проведения топосъемки, а после проведут инженерные изыскания для проектирования", - заключил Хизри Абакаров.

В настоящее время в городе работает Дербентская центральная городская больница, которая с 1975 года размещена в типовом здании и является базовым лечебно-профилактическим учреждением в Южном Дагестане.

Древний город России и мира

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.