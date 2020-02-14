В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении городских властей.

К работницам секс-индустрии нельзя относиться как к туристической достопримечательности, подчеркнул заместитель мэра Амстердама Виктор Эверхардт. "Поэтому туры по району "Де Валлен" (другое название Квартала красных фонарей - прим. ТАСС) будут запрещены, - заявил он. - Туры за пределами квартала по-прежнему будут разрешены, однако только при условии, что гиды и участники соблюдают новые, более строгие правила".

"Это будет способствовать предотвращению неудобств для местных жителей и предпринимателей", - уверен заместитель мэра.

По данным муниципалитета, число сопровождаемых туров по Кварталу красных фонарей на данный момент весьма существенно: по району проходит около 115 групп ежедневно.

Как показывают проведенные исследования, такое большое число туров доставляет различные неудобства большинству местных жителей и предпринимателей. Кроме того, жалобы поступают и от самих работниц секс-индустрии, которых регулярно оскорбляют и фотографируют без их согласия.

Запрет, как отмечается в документе, распространяется на все улицы, где имеются окна-витрины с красным освещением.