В сербском городе Панчево начали процедуру наименования площади в честь Василия Маргелова

БЕЛГРАД, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство труда, занятости и по социальным вопросам Сербии выпустило сообщение о начале процесса наименования одной из площадей сербского города Панчево в честь прославленного командующего ВДВ СССР Василия Филипповича Маргелова (1908-1990). Как сообщил в четверг корреспондент ТАСС инициатор переименования, председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович, городская комиссия Панчева по наименованию улиц и площадей уже одобрила данную идею.

"Инициативу назвать площадь в честь освободителя Панчева, Василия Филипповича Маргелова, мы предложили в сентябре прошлого года. Вчера заседала Комиссия города Панчево по установке памятников, наименованию улиц и площадей, и комиссия эту нашу инициативу приняла. В настоящий момент решение передано в Краевой секретариат регионального развития, межрегионального сотрудничества и местного самоуправления Автономного сербского края Воеводина (Панчево территориально находится в Воеводине - прим. ТАСС) для подтверждения решения. После этого решение вернется в Панчево и будет поставлено на голосование в Скупщине (городском совете), это будет последний шаг, после которого решение публикуется в служебном вестнике и вступает в силу, такова официальная процедура", - пояснил Ресанович.

"Таким образом, официально стартовала процедура по принятию нашей инициативы, идею которой мы вынашивали несколько лет. Теперь можно ожидать, что после необходимых процедур в ближайший месяц-два восторжествует историческая справедливость, и Площадь им. Василия Маргелова появится в нашем городе", - заключил Ресанович.

Ранее идею назвать безымянную площадь в городе Панчево именем советского генерала-освободителя поддержал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, военный атташат при посольстве РФ, министр обороны Сербии Александар Вулин, а также министр труда занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич.

Освобождение Панчева

Панчево было освобождено 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова. Дивизия стремительно выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат, и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы нацистов, рассказывает Роберт Ресанович. "Насколько для оккупантов было важно Панчево, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям немецкого командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако они были бессильны перед освободителями. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат, огромной храбрости Панчево было освобождено 6 октября 1944 года в 06:30", - отметил он. В боях за город пало свыше 100 красноармейцев.

Силы Красной Армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая вскоре может быть названа в честь Маргелова. Примечательно, что хотя на этой площади находится обелиск погибшим при освобождении города советским воинам, она до наших дней оставалась безымянной. "Здесь просто на каждом шагу символы и подсказки, на этой площади пересекаются улицы Освободителей и Льва Толстого, - рассказал Ресанович. - Очевидно, что площадь ждала, когда получит свое настоящее имя".

Память освободителей

Активисты общества несколько лет скрупулезно собирали исторические данные об освобождении своей малой родины. Накануне годовщины освобождения города (праздновалось 6 октября - прим. ТАСС) общество выступило с инициативой назвать одну из площадей в честь Героя Советского Союза, легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова.

"Мы обратились с предложением назвать в честь Василия Маргелова одну из площадей города. Этот великий военачальник в конце Второй мировой войны, находясь во главе 49-й стрелковой дивизии, плечом к плечу с югославскими партизанами освобождал наш город", - рассказал Ресанович. "Мы считаем, что предложение увековечить память Маргелова оправдано и необходимо - этим мы покажем, что помним свою историю, испытываем уважение к своим освободителям и не согласны с попытками пересмотреть историю", - подчеркнул он.

В случае одобрения инициативы общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" площадь им. Маргелова станет второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой - за рубежами России.