Эксперты: Артамонов сделал из депрессивной Калуги передовой регион

ТАСС, 14 февраля. Анатолий Артамонов за 19 лет работы губернатором Калужской области смог совершить индустриальный переворот и стал автором "калужского чуда", сделав некогда депрессивный регион одним из лидеров России по объему промышленного производства, сельского хозяйства, привлечению инвестиций. Наработанный опыт позволит региону и в дальнейшем сохранять передовые позиции, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Анатолия Артамонова по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

"Стартовые позиции", с которых мы начинали в то время, были близки к катастрофическим. "Дышащая на ладан" промышленность, мизерный бюджет, запредельный уровень безработицы, огромные долги по зарплате. Почти половина населения области жила за чертой бедности. Люди тысячами уезжали в поисках лучшей доли в более благополучные регионы. В своем развитии мы отставали от всех ближайших соседей", - рассказал Артамонов 8 февраля, выступая перед Заксобранием области с отчетом, который стал для него последним на посту губернатора.

Сегодня в этом описании сложно узнать регион, на который равняются не только соседние области.

"Калужское чудо" в цифрах

В последние годы по темпу роста промышленного производства на душу населения Калужская область практически неизменно занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа, а в обрабатывающих производствах входит в тройку лучших регионов страны.

"На период работы Анатолия Дмитриевича Артамонова пришлось строительство, становление и развитие нашего предприятия. Благодаря профессионализму команды губернатора в свое время компания Continental выбрала именно этот регион для строительства нового шинного завода в России - и не ошиблась. Мы всегда находили поддержку в лице Анатолия Дмитриевича, начиная со старта проекта и заканчивая решением вопросов экспорта нашей продукции. Мы искренне благодарим Анатолия Дмитриевича и его команду за годы плодотворного сотрудничества, заботу об экономическом и социальном климате региона", - сказал ТАСС генеральный директор "Континентал Калуга" Георгий Ротов.

За 19 лет под руководством Артамонова объем валового регионального продукта, который комплексно характеризует развитие областной экономики, в сопоставимой оценке увеличился в 2,6 раза. Объем промышленного производства вырос с 22 млрд рублей в 2000 году до 889 млрд рублей в прошлом году, в 6,3 раза в сопоставимых ценах. Ежегодный объем привлекаемых инвестиций вырос в 2,8 раз, суммарно с 2006 года превысил 1 трлн рублей.

"Результаты работы видны в цифрах. Я помню, что 20 лет назад регион был дотационным, я знаю, что регион стоял с протянутой рукой, а сейчас Калужская область - регион-донор", - сказал ТАСС депутат Законодательного собрания Калужской области, директор Калужского драматического театра Александр Кривовичев.

Бренды и кластеры

Даже неспециалист, проезжая по федеральным трассам области, заметит - здесь буквально нет свободного участка земли, не занятого тем или иным производством. Сейчас в регионе 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, территория опережающего социально-экономического развития. Построены и начали работать 115 крупных промышленных предприятий с говорящими названиями - Samsung, Volkswagen, "ПСМА Рус" (совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn), Volvo, Bosco.

"Все ключевые проекты, которые реализовывались, которые были запущены, - это личная инициатива губернатора. То, что регион на высоких позициях в России, это результат той политики, которую Анатолий Дмитриевич проводил. Он всегда очень внимательно следил за всеми изменениями, новатором всегда являлся. В том числе проекты "Умного города", конечно, это его инициатива, он их лично поддерживал, развивал", - сообщил ТАСС заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, работающий в областном правительстве с 2003 года.

В 2019 году в Калужской области было выпущено 12% от всего объема произведенных в России автомобилей, 42% двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств, 41% телевизоров, 22% магистральных электровозов, 16% стиральных машин. Здесь же работает один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров с участием компаний "Хемофарм", "Ниармедик Фарма", "АстраЗенека Индастриз" и других.

"Более 10 лет назад мы принимали решение о строительстве фармацевтического завода в России и выбрали для инвестиций именно Калужскую область. В дальнейшем никогда не пожалели об этом решении. Наш выбор был обусловлен тем, что в регионе для инвесторов были созданы очень привлекательные с точки зрения ведения бизнеса условия, уникальный подход к работе и взаимодействию с партнерами. Команда администрации региона под руководством губернатора Анатолия Артамонова всегда отличалась высоким уровнем профессионализма, эффективности и инноваций, как инвесторы и сооснователи калужского фармацевтического кластера, мы всегда получали необходимую поддержку", - рассказал ТАСС генеральный директор фармкомпании "Ново Нордиск" Ханс Дюиф.

Родина космонавтики

При Артамонове серьезное продвижение получила тема развития туристической привлекательности Калужской области. Она зазвучала, и как место великого стояния на Угре, и как родина маршрута "Россия - родина космонавтики" (сейчас там достраивается крупнейший в стране музей истории космонавтики), были построены туристические комплексы, в том числе знаменитый "Этномир". Построенный инновационно-культурный центр в Калуге также стал объектом делового туризма.

После реконструкции аэропорт "Калуга" стал международным, жители области могут летать в Турцию, Грецию и даже в Москву. В регионе возводились и продолжают строиться дороги и мосты.

Впрочем, несмотря на близость столицы, глава региона приложил много усилий для того, чтобы городская среда провинциального региона не отставала от крупных мегаполисов. С 2015 года в области было построено 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных центров и две футбольные тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу, ведется строительство многофункционального дворца спорта, который должен стать подарком к 650-летию города в 2021 году.

"Наверное, за двадцать лет азарт переплавился в опыт, и теперь регион поведет дальше другой лидер. Очевидно, требуются новые современные управленческие решения, чтобы и дальше регион оставался на передовых позициях. Считается, что Артамонов переходит в Совет Федерации председателем комитета по экономической политике, так что опыт будет востребован", - сообщил ТАСС руководитель аналитического агентства "Давыдов индекс" Леонид Давыдов, отметив огромный вклад Артамонова в модернизацию региона.