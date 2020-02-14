В США заявили, что готовы способствовать получению КНДР помощи для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов обеспокоены низкой степенью защищенности жителей КНДР от коронавируса и готовы оказать свое содействие в вопросе получения Пхеньяном помощи от американских и международных организаций. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США серьезно обеспокоены уязвимостью жителей КНДР перед лицом коронавируса", - указывается в документе.

Как отметила Ортэгус, Вашингтон "поддерживает и поощряет работу американских и международных организаций по оказанию помощи и [структур, работающих в области] здравоохранения, направленную на противодействие и борьбу с распространением вируса в КНДР". "США готовы без промедления оказать содействие в получении одобрения на оказание помощи от этих организаций", - подчеркивается в заявлении.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.