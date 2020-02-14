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Роскачество составило рекомендации по выбору вина для романтического ужина

В частности, для первого свидания эксперты советуют выбрать игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскачество в честь дня Святого Валентина составило рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Об этом говорится в сообщении организации.

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Как отмечают эксперты, в частности, для первого свидания подойдут игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами. Среди российских вин, которые рекомендуют в Роскачестве, встречаются как демократичные напитки для студентов, так и выдержанные более дорогие вина и вина для гурманов. Подавать все перечисленные вина рекомендуется охлажденными в ведёрке со льдом.

Специалисты Роскачество при приготовлении романтического ужина рекомендуют переосмыслить известный принцип "белое вино - к рыбе, красное - к мясу". По их мнению, главное - чтобы мясо было нежирным. Например, к сухому белому вину, выдержанному в дубовых бочках Краснодарского края, подойдёт мясо птицы или нежирные медальоны из свинины. Подавать такое вино рекомендуется, охлаждённым до 11-12 градусов, предварительно откупорив его за 15-20 минут до подачи, чтобы дать вину "подышать" и раскрыться.

Для спокойного ужина с долгими разговорами и едой эксперты советуют выбрать  выдержанное сухое красное вино, которое подойдёт к утке, к мясу на гриле и более сложным мясным блюдам с различными соусами. Такое вино лучше подавать при температуре 12-14 градусов, а перед подачей декантировать его или перелить в графин с широким горлом. При заказе на ужин пиццы или суши, эксперты советуют покупать розовые, тихие и игристые вина, а также легкие белые.

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