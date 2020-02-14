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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК может создать мобильное приложение с разъяснением поправки к Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что разъяснения по поправке будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России планирует разработать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом изменений в Конституции РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу.

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"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - рассказала она изданию.

Глава ЦИК добавила, что разъяснения по поправке будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках. По словам Памфиловой, доступное информирование будет обеспечено для всех категорий граждан, включая слабовидящих. При этом она отметила, что в бюллетенях для голосования не будет полного текста изменений в Конституции, поскольку он может быть очень объемным, в то время как бюллетень должен быть "прост и понятен".

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправке к Конституции РФ заявил, что в четверг-пятницу подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по внесению изменений в Основной закон. Глава государства также согласился, что организацией голосования должна заняться Центральная избирательная комиссия РФ.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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