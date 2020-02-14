ВЦИОМ: каждый второй россиянин предпочитает искать любовь в кругу друзей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Примерно половина россиян считает, что искать свою любовь лучше всего в кругу друзей, однако число сторонников такого мнения за семь лет сократилось - в 2013 году эту точку зрения разделяли более 60% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии Дня всех влюбленных.

"Искать вторую половину лучше в кругу общих друзей, считает каждый второй россиянин (48%). Также познакомиться со своим будущим партнером можно на работе или на учебе (30%), в клубе по интересам или на секции (15%), а самые смелые считают, что завести знакомство со своей второй половиной можно на улице (15%)", - приводит ВЦИОМ результаты опроса.

Допускают знакомство на улице 15% респондентов, а 7% россиян говорят, что познакомились со своей второй половинкой на улице. Доля тех, кто считает, что познакомиться можно в интернете, с 2013 года существенно не изменилась и в 2020 году составила 12%, а 5% респондентов ответили, что находятся сейчас в отношениях, которые начались со знакомства в интернете. Среди респондентов, которые ответили, что уже находятся в отношениях, познакомились со своим партнером в компании общих друзей 27%, на работе или учебе - 24%. "Три четверти россиян уже встретили свою вторую половину (только 25% сообщили об обратном)", - уточняется в данных опроса.

Большинство опрошенных (94%) состоят в отношениях со своим партнером более одного года, а в среднем - 21 год. "Данное значение увеличивается соответственно повышению возраста респондентов. Так, россияне от 60 лет и старше в среднем провели со своей второй половиной 39 лет", - уточняется в результатах опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен методом телефонного интервью 11 февраля 2020 года. Объем выборки - 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.