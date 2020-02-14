Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй возросло почти до 52 тыс.

ТАСС, 14 февраля. Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй выросло на 116 человек. Об этом сообщило в пятницу издание Global Times со ссылкой на заявление властей провинции.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, за сутки вирусом заразились более 4,8 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции достигло 51 986 человек. Из медицинских учреждений были выписаны 690 пациентов.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.