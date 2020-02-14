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В Российском центре науки и культуры в Рабате состоялась фотовыставка "Крым сегодня"

Гостям мероприятия представили 30 фотографий, рассказывающих о разных сторонах жизни Крыма и крымчан

РАБАТ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Выставка фотографий "Крым сегодня" состоялась в четверг вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Рабате. Ее посетили российские соотечественники, общественные деятели, представители марокканской творческой интеллигенции и зарубежные дипломаты, в том числе посол РФ в Марокко Валерьян Шуваев.

Гости вечера смогли увидеть более 30 фотографий, рассказывающих о разных сторонах жизни Крыма и крымчан. На снимках запечатлены российские военные корабли в порту Севастополя, живописные виды Балаклавы, окрестностей Керчи и мыса Тарханкут. Представлены репортажные кадры строительства Крымского моста, федеральной трассы "Таврида", линии электропередачи около города Саки, открытия нового терминала Симферопольского аэропорта.

В объективы фотографов попали: известный замок "Ласточкино гнездо", фестиваль "Летние вечера на Караимской", мечеть Хан-Джами в Евпатории, руины пещерного города Мангуп-Кале, шествие "Бессмертного полка" в Севастополе и многое другое.

"На выставке представлены разные фотографии: есть концептуальные снимки, а есть работы более скромные по замыслу. Но наша цель - показать жизнь в Крыму, как она есть, передать дух времени. Жизнь людей разных национальностей, конфессий, традиций и профессий. Их будни, труд, отдых. Мы также включили фотографии с красотами Крыма", - рассказал корр. ТАСС куратор экспозиции, директор региональной общественной организации "Лицом к лицу: Содействие диалогу религий и культур" Рафаил Файнберг.

"Марокко - не первая страна, где организована выставка "Крым сегодня". До этого мы показали ее в Индии, Финляндии, Греции, Италии, Великобритании, Израиле, Палестине, а также в ряде российских городов - Великом Новгороде, Москве, Кронштадте, Ярославле. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и отметить заслугу в организации выставки председателя правления региональной общественной организации "Лицом к лицу: Содействие диалогу религий и культур" Владимира Штернфельда", - сказал собеседник корр. ТАСС.

Теги
РоссияМароккоКрым
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