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В Бурятию до конца февраля доставят 150 тыс. медицинских масок

Дефицит медицинских масок в регионе связан с тем, что их в больших количествах закупают граждане Монголии

ТАСС, 14 февраля. Партию медицинских масок в 150 тыс. штук доставят в Республику Бурятия до конца февраля, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Жамбаловой.

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Власти региона зафиксировали дефицит этого товара в аптеках республики. По данным регионального Минздрава, ажиотажный спрос на фоне коронавируса был связан, в том числе с закупщиками из соседней Монголии.

"Дефицит медицинских масок на фармацевтическом рынке Республики Бурятия связан с закупками в больших количествах гражданами Монголии и с активностью жителей республики для защиты от коронавируса. В феврале в аптечные организации поступило 120 000 масок медицинских, к концу февраля ожидают 150 000", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе-феврале в Бурятии выявили рост цен на медицинские маски в связи с повышением цены поставщиками. Власти и надзорные ведомства приняли решение предложить аптекам ограничить продажу защитных масок обычным покупателям не более 30 штук в руки, а также установить максимальную розничную надбавку не более 30%.

С 10 февраля в регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с возможным распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом. Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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Китайская вирусная пневмония
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