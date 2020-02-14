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Китайская вирусная пневмония

Оператор лайнера Westerdam заявил, что власти США помогли решить ситуации вокруг судна

Компания Holland America Line подтвердила, что ни у кого из 20 гостей и членов экипажа, которые почувствовали недомогание, проведенные в медицинской лаборатории в Пномпене тесты не выявили наличия коронавируса

ТАСС, 14 февраля. Администрация США оказывала содействие в урегулировании ситуации вокруг круизного лайнера Westerdam, который в итоге приняла Камбоджа после отказа сразу нескольких азиатских стран на портовые заходы из-за опасений коронавируса. Об этом говорится в заявлении американского оператора судна Holland America Line.

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"Президент Трамп и его команда сотрудников Госдепартамента и Совета национальной безопасности тесно сотрудничали с камбоджийскими официальными лицами и сыграли важную роль в получении "Вестердамом" доступа в порт", - отметили в компании.

Компания подтвердила, что ни у кого из 20 гостей и членов экипажа, которые почувствовали недомогание, проведенные в медицинской лаборатории в Пномпене тесты не выявили наличия коронавируса. На утро пятницы намечена высадка пассажиров на берег в Сиануквиле, куда судно причалило днем ранее, сообщил оператор. В настоящее время пассажиры уже начали спускаться на берег.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля в 14-дневное круизное плавание. Судно планировало совершить заходы в порты на Филиппинах, Тайване, в Японии и Южной Корее, но везде сталкивалось с отказом властей из-за опасений возможных случаев коронавируса на борту. При этом оператор подчеркивал, что заболевших пневмонией на борту не было и нет. Впоследствии капитан судна попытался высадить пассажиров в Таиланде, но тоже получил отказ и в итоге смог причалить в Камбодже с разрешения властей королевства.

Пассажиры

На борту Westerdam находятся семь российских туристов, еще одна гражданка РФ - член экипажа. Всех их до 15 февраля обещали отправить на родину. Подавляющее большинство путешествовавших на судне - граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе пассажиров также значатся немцы, англичане, голландцы и представители других стран. На Westerdam путешествовал всего лишь один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

Теги
СШАКамбоджаТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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