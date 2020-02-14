Сотрудники австралийского лоукостера Jetstar Airways проведут 24-часовую забастовку

СИДНЕЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники летных и наземных служб австралийского лоукостера Jetstar Airways объявили о проведении 24-часовой забастовки 19 февраля. Как сообщил портал 9News в пятницу, это стало результатом продолжающихся разногласий между профсоюзами и руководством компании из-за условий работы и размеров оплаты труда персонала.

Планируется, что в забастовке примут участие более 250 сотрудников авиакомпании в аэропортах Сиднея, Мельбурна, Авалона, Брисбена, Кернса и Аделаиды.

"Работники Jetstar нелегко приняли это решение и заранее приносят извинения всем, кто не сможет улететь в среду, но они борются за достойный уровень жизни и за возможность <…> обеспечить своим детям будущее", - сказал секретарь профсоюза работников транспорта Майкл Кейн. Уточняется, что забастовка является ответным шагом на отказ руководства авиакомпании принять требования профсоюза, в числе которых гарантии минимальной 30-часовой рабочей недели и обязательных 12-часовых перерывов меду сменами, а также повышение заработной платы на 4%.

В декабре прошлого года сотрудники Jetstar дважды объявляли забастовку, но это не позволило профсоюзам добиться существенных успехов в переговорах с руководством перевозчика. Исполнительный директор Jetstar Group Гарет Эванс отметил, что компания пошла на ряд уступок профсоюзам и в данный момент обеспечивает ежегодный рост заработной платы в 3%, что позволяет предприятию сохранять низкие тарифы для пассажиров, однако большего повышения ждать не стоит.

"Профсоюз игнорирует тот факт, что ни одна часть Jetstar или Qantas Group не повышает зарплату более чем на 3%", - сказал Эванс.

Jetstar Airways - австралийская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas. Компания обслуживает широкую сеть внутренних австралийских авиалиний, а также обеспечивает сервис на некоторых международных линиях. Основной базой авиакомпании является аэропорт города Мельбурн.