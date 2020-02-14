Япония в течение дня начнет эвакуацию пожилых людей с находящегося на карантине лайнера

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Эвакуация пожилых людей с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess начнется в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщило агентство Кyodo.

По данным его источника в правительстве, в первую группу эвакуированных войдут около 10 человек старше 80 лет. Всего на судне числятся более 200 человек этой возрастной категории, тогда как порядка 80% пассажиров - люди старше 60 лет.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Общее число зараженных на лайнере на данный момент составляет 219 человек, включая работавшего там сотрудника карантинной службы. В настоящее время граждан РФ среди инфицированных нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На Diamond Princess действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.