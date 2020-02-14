Оставленных в аэропорту Шереметьево детей забрала мать

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

"Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней", - сказал представитель пресс-службы.

Один ребенок посещает детский сад, второй - школу. В учебных заведениях с ними по необходимости работают штатные психологи, добавили в пресс-службе. В министерстве социальной защиты населения края ТАСС уточнили, что рассматривается вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летняя время.

Спустя несколько дней после того, мужчина бросил детей в московском аэропорту, он явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке. Накануне его задержали в Хабаровске. Мужчину подозревают в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

По данным СК, в Комсомольске-на-Амуре мужчина "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев". Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой. Также СК установил, что семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в связи с чем возбуждено дело о халатности. В ходе расследования будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей. Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. Детей привезли в Комсомольск-на-Амуре, где передали бабушке по материнской линии после оформления временной опеки. Дети до этого случая жили с отцом, у матери новая семья.

Задержание отца, бросившего детей в Шереметьево

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчина накануне прибыл в Хабаровск в сопровождении журналистов. "Он прилетел с целым пулом камер, направлялся в Комсомольск-на-Амуре", - сказал собеседник агентства. Он не стал уточнять причины задержания.

В администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что мужчина звонил и отправлял сообщения бабушке мальчиков по материнской линии. "Выражалось намерение приехать в Комсомольск-на-Амуре вместе с журналистами, что им якобы надо встретиться с бабушкой и дедушкой", - сказал представитель пресс-службы городской администрации. Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что отец угрожал бабушке мальчиков.