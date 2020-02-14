{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более 40% мужчин считают дискриминацией свой более поздний выход на пенсию

С таким утверждением согласны 28% женщин
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 41% опрошенных мужчин считают дискриминацией то, что они выходят на пенсию на пять лет позже женщин. Их мнение разделяют 28% женщин, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

На эту тему

"41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны лишь 28% женщин", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что большинство опрошенных все-таки не считают более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин такой позиции придерживается 50% респондентов, среди мужчин - 44%.

Опрос проводился 13 февраля 2020 года среди 1600 женщин и мужчин старше 18 лет по всей территории РФ.

В 2019 году в России начался переходный период повышения пенсионного возраста. Женщины выходили на пенсию с 55,5 лет, мужчины - с 60,5 лет. Следующее повышение произойдет в 2021 году - женщины будут выходить на пенсию с 56,5 года, мужчины - с 61,5. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На МКС пройдут эксперименты для российских вузов
В Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что , в частности, планируется мониторинг лесных экосистем для МГТУ им. Баумана в рамках эксперимента "Дубрава"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС