Дайверы Кубани впервые обследуют озера в местах боев с немецкой дивизией "Эдельвейс"

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/ Экспедиция из Краснодарского края летом 2020 года отправится в Карачаево-Черкесскую Республику, чтобы впервые обследовать холодные горные озера в районе поселка Рожкао и отыскать артефакты времен Великой Отечественной войны, когда в районе Эльбруса Советской армии противостояли подразделения германской горно-стрелковой дивизии "Эдельвейс". Экспедиция продлится неделю, найденные артефакты планируется передать местным властям, сообщил ТАСС член краснодарского отделения Русского географического общества, руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"Экспедиция в Карачаево-Черкесскую Республику планируется на конец июля - середину августа, это район поселка Рожкао, его на предмет артефактов времен Великой Отечественной войны до нас еще никто не исследовал. Мы хотим обследовать несколько горных озер, погружений в них до этого никогда не совершалось, потому что они холодные и находятся в труднодоступной местности, заброска туда возможна на лошадях. Бои в том районе КЧР носят название "Второй горный Сталинград", потому что огромные силы были задействованы с обеих сторон: со стороны немцев - подготовленные горные стрелки дивизии "Эдельвейс", они были и в обмундировании, у них было снабжение, снаряжение, с нашей стороны это были жители республик - Грузии, КЧР, Абхазии, Осетии, и это были люди, мало подготовленные к войне", - сказал Антонов.

Он пояснил, что на данный момент уже достигнута договоренность с правительством Карачаево-Черкесской Республики, власти намерены содействовать путешественникам в проведении экспедиции, так как подобные исследования силами обычных поисковиков провести сложно, они предусматривают подводные погружения. По словам Антонова, экспедиция продлится неделю, она будет состоять из нескольких этапов: непосредственных погружений, поисков и предшествующей им акклиматизации. "То есть приехали на определенную высоту в горах, например, 1,8 тысячи метров, и для того, чтобы нырять, надо там пробыть, по крайней мере, день, акклиматизироваться, чтобы организм привык к таким высотам", - резюмировал собеседник агентства.

Он отметил, что артефакты, оставшиеся со времен кровопролитных боев Советской армии против подразделения германской горно-стрелковой дивизии "Эдельвейс" необходимо будет искать с помощью специальных приборов, позволяющих их обнаруживать в условиях заиленности дна горных озер.

В 2019 году путешественники уже совершали экспедицию в Карачаево-Черкесскую Республику, тогда она носила статус международной, в ней принимали участие, в том числе дайверы из Украины, члены экспедиции тогда обследовали 50% акватории озера Халега, были обнаружены артефакты времен войны, останки немецкой канатной дороги, после чего сочли дальнейшие поиски там бесперспективными.

Бои на Эльбрусе

Наивысшая точка Европы - гора Эльбрус - в годы Великой Отечественной войны стала ареной ожесточенного противостояния. Перевалы Главного Кавказского хребта стали самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, при обороне Эльбруса погибли 366 воинов.

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. м на склоне Эльбруса установили памятную доску бойцам Красной Армии, совершившим этот подвиг.