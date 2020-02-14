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Во Владивостоке проведут профилактические работы для защиты от летних наводнений

По итогам обследования определят объемы работ, которые необходимо провести для предотвращения существенных подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты муниципальных предприятий Владивостока проведут обследование часто затопляемых мест в городе и определят объем работ, необходимых для предотвращения затоплений во время летних ливней, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

Из-за сильных дождей прошлого лета во Владивостоке 28 августа был объявлен режим ЧС. В результате не прекращавшихся на протяжении нескольких недель осадков были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

"Во Владивостоке приступили к обследованию наиболее часто затопляемых во время ливней участков. Такое поручение специалистам дал глава города Олег Гуменюк. По итогам обследования будут определены виды и объемы работ, которые необходимо провести для того, чтобы избежать существенных подтоплений", - говорится в сообщении.

Среди причин замедления схода воды даже при работающих водоотводах специалисты, в частности, называют брошенные в коллекторы автомобильные покрышки и другой мусор. По результатам обследования специалисты проведут расчеты и внесут необходимые адреса в списки ремонта.

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых жили около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В конце августа 2019 года губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел режим ЧС, который был полностью снят лишь в декабре.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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