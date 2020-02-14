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Кабмин изменил порядок предоставления субвенций на жилье ветеранам и инвалидам

Теперь деньги для выплат можно будет перечислять на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила предоставления субвенций из федерального бюджета для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Учитывая социальную значимость вопросов обеспечения жильем за счет субвенций ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, путем предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья, подписанным постановлением внесены изменения в правила предоставления таких субвенций", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что теперь средства для выплат, которые поступили в региональный или местный бюджеты, можно будет перечислять на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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