Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

"Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы", президент РФ рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.