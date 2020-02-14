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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Глава государства рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил бывший мэр столицы, и присвоить его имя Университету правительства Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы", президент РФ рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛужков, Юрий Михайлович
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