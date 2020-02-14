Путин подписал указ о праздновании 125-летия нобелевского лауреата Николая Семенова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 125-летия и увековечении памяти нобелевского лауреата, физикохимика Николая Семенова. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Путин поручил правительству в течение двух месяцев образовать организационный комитет по увековечению памяти Семенова и рекомендовал федеральным и региональным органам власти, а также всем заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке мероприятий по празднованию 125-летия ученого.

Кроме того, президент поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника ученому перед главным зданием Исследовательского центра химической физики им. Семенова РАН.

Николай Семенов - советский физикохимик, дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1976). Открыл разветвленные цепные реакции, разработал теорию теплового взрыва газовых смесей и общую теорию цепных реакций. В 1956 г. вместе с Сирилом Норманом Хиншелвудом удостоен Нобелевской премии по химии, став таким образом первым советским нобелевским лауреатом. До сих пор остается единственным обладателем Нобелевской премии по химии среди советских и российских ученых. Также лауреат Сталинской (1941, 1949) и Ленинской (1976) премий.