Путин наградил Моргулова и Рябкова орденами Александра Невского

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителей министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и Сергея Рябкова орденами Александра Невского. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" президент также наградил орденом Дружбы заместителей министра иностранных дел Александра Панкина и Андрея Руденко, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии Сергея Козлова и других сотрудников МИД РФ.

За большие заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Индонезии орденом Дружбы награжден председатель Демократической партии борьбы Индонезии Диах Пермата Мегавати Сетиавати Сукарнопутри.

Кроме того, за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством I степени" генерального директора АО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко" Игоря Арбузова.