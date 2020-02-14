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Путин наградил Моргулова и Рябкова орденами Александра Невского

Президент также наградил орденом Дружбы заместителей министра иностранных дел Александра Панкина и Андрея Руденко

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителей министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и Сергея Рябкова орденами Александра Невского. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" президент также наградил орденом Дружбы заместителей министра иностранных дел Александра Панкина и Андрея Руденко, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии Сергея Козлова и других сотрудников МИД РФ.

За большие заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Индонезии орденом Дружбы награжден председатель Демократической партии борьбы Индонезии Диах Пермата Мегавати Сетиавати Сукарнопутри.

Кроме того, за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством I степени" генерального директора АО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко" Игоря Арбузова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРябков, Сергей АлексеевичМоргулов, Игорь Владимирович
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