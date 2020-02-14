Зарегистрирована российская тест-система для выявления РНК коронавируса

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Тест-система для выявления РНК нового коронавируса, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, получила регистрационное удостоверение. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

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"11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Тест-система основана на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод ПЦР имеет ряд преимуществ - это высокая чувствительность (можно обнаружить 50-500 вирусных частиц) и короткий срок получения результата исследований (4-8 часов).

Как отмечается в сообщении, региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, а также определен алгоритм лабораторной диагностики.