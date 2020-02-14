Путин поздравил Российскую академию музыки им. Гнесиных со 125-летием

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Российской академии музыки им. Гнесиных со 125-летием со дня создания. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться легендарной плеядой талантливых композиторов, дирижеров, исполнителей, педагогов, взращенных прославленной "Гнесинкой", атмосферой духовности и созидания, царящей в ее стенах. И конечно, неоценим вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры", - подчеркнул президент.

Путин назвал академию одним из наиболее известных и авторитетных образовательных, культурных центров столицы и всей страны.

Российская академия музыки (РАМ) имени Гнесиных основана в 1895 году. В 2014 году решением Совета глав правительств СНГ вузу присвоен статус базовой организации государств - участников СНГ по сотрудничеству в области музыки и образования в сфере культуры и искусства. В 2016 году указом президента РФ РАМ им. Гнесиных отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. В настоящее время Российская академия музыки им. Гнесиных является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования (ФГБОУ ВО). Находится в ведении Министерства культуры РФ.