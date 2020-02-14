Подготовка к следующему отопительному сезону в ЕАО начнется уже в марте

ТАСС, 14 февраля. Работы по подготовке к следующему отопительному сезону в Еврейской автономной области (ЕАО) будут начаты уже в марте текущего года, при этом в настоящее время региону удалось создать необходимый 45-дневный запас угля и мазута, сообщил ТАСС врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

"Весь нормативный запас топлива в ЕАО создан. На данный момент мы не видим никаких причин для волнений, приводим в нормативное состояние котельные, трубопроводы, и подготовку к следующему отопительному сезону мы начнем уже в марте, чтобы субъект не входил в отопительный сезон в режиме ЧС", - сказал он.

Врио губернатора также уточнил, что карта энергоэффективности Еврейской АО, которая поможет выявить наиболее слабые места в системе теплоснабжения региона, будет создана "в срок с марта по июнь силами Минэнерго, Минстроя, и, соответственно, специалистов субъекта". "После того, как мы увидим полную картину, у нас будет дорожная карта и понимание, что необходимо сделать в первую очередь, что немного позже", - пояснил Гольдштейн.

В Еврейской АО периодически возникают проблемы с поставкой топлива. С прошлой осени в регионе действует режим ЧС. Он был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса угля. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. В населенных пунктах региона несколько раз возникали сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах.