Мишустин поздравил Владимира Рецептера с 85-летием

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Рецептера с 85-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Человек большого таланта и мастерства, Вы блестяще проявили себя во многих профессиях: режиссера, актера, педагога, писателя, - подчеркнул премьер. - Стали выдающимся исследователем творчества Александра Сергеевича Пушкина, автором замечательных спектаклей по его произведениям". "Ваши работы дают уникальную возможность осмыслить их глубоко и без общепринятых штампов. Неслучайно Государственный Пушкинский театральный центр, который Вы возглавляете, пользуется огромной популярностью среди любителей сценического искусства", - отметил глава правительства.

Мишустин также отметил мудрость, тонкий юмор и чувство стиля постановок и произведений Владимира Рецептера.

Владимир Рецептер родился 14 февраля 1935 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина). Российский актер и режиссер, народный артист России (2003). Актер Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького (ныне БДТ им. Г. А. Товстоногова; 1962-1987). Основатель и художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра (1992 - н. в.; Санкт-Петербург).