В ОНК просят провести обвиняемой в госизмене Зиминой обследование в гражданской больнице

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Врачи подозревают, что у обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой может быть онкологическое заболевание, ее необходимо перевести в гражданскую больницу для обследования. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Марина Литвинович, посетившая Зимину в СИЗО "Лефортово".

"Есть опасение, что у Зиминой онкологическое заболевание, ей необходима биопсия. Но нет возможности ее сделать в тюремной больнице, необходимо этим заниматься в больнице гражданской", - сказала наблюдатель, отметив, что пока у обвиняемой более или менее нормальное состояние.

По версии следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб. ФСБ завершила следствие и предъявила в окончательной редакции обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ) Зиминой и ее супругу Константину Антонцу. Вину они отрицают. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде.

Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием грифа "секретно". Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.