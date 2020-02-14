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Россиян с лайнера Westerdam в Камбодже отправят на родину 15 февраля

Согласно списку пассажиров, на борту лайнера путешествуют семь россиян-туристов, а также одна гражданка РФ - член экипажа

ТАСС, 14 февраля. Всех россиян, прибывших в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, организаторы круиза обещали отправить на родину 15 февраля. Об этом сообщил ТАСС в пятницу один из пассажиров судна - российский гражданин Алексей Дмитриев, путешествующий вместе с семьей.

"Нам сказали, что завтра - 15 февраля - отправят на родину, но никаких официальных бумаг на этот счет компания - оператор круиза пока не дала", - сообщил россиянин, добавив, что в настоящее время он с семьей отдыхает на пляже Сианувиля.

Утром в пятницу пассажиры круизного лайнера высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль, куда судно прибыло накануне.

В посольстве РФ в Пномпене корреспонденту ТАСС также подтвердили, что компания - оператор круиза сообщила о намерении отправить россиян на родину до 15 февраля. В дипмиссии также отметили, что посольство со своей стороны окажет российским гражданам всю необходимую помощь и поддержку.

Согласно списку пассажиров, полученному ТАСС от камбоджийской стороны, на борту круизного лайнера путешествуют семь россиян-туристов, в том числе двое мужчин и пятеро женщин, а также одна гражданка РФ - член экипажа. Подавляющее большинство пассажиров судна - граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе отдыхающих также значатся немцы, англичане, нидерландцы и представители других стран. На Westerdam путешествует всего лишь один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
КанадаСШАКамбоджаФилиппиныТаиландРоссияКитай
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