Медики Хайнаня могут проводить 1,2 тыс. тестов в день на выявление коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Лаборатории южной китайской провинции Хайнань способны ежедневно проводить около 1,2 тыс. анализов на выявление у пациентов нового коронавируса. Об этом сообщил провинциальный комитет по делам здравоохранения.

В настоящее время на острове действуют 10 лабораторий, способных проводить анализ на присутствие в крови пациентов нуклеиновой кислоты коронавируса. В комитете также отметили, что еще 14 лабораторий, расположенных в медицинских учреждениях и университетах Хайнаня, являются резервными. В случае необходимости они смогут дополнительно проводить до 1,3 тыс. тестов в день. По словам представителей ведомства, для установки точного диагноза необходимо около двух дней.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 63,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1380 инфицированных умерли, выздоровели свыше 6,7 тыс. человек.

Число заболевших на Хайнане достигло 158, четверо умерли, 30 были вылечены и выписаны из больниц.