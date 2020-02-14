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В школах Якутска продлили на неделю карантин по гриппу и ОРВИ

Кроме того, в городе отменили все кружки, секции, дополнительные занятия и другие внешкольные мероприятия

ЯКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ, который был введен неделю назад во всех школах Якутска, продлен решением санитарно-противоэпидемической комиссии города на семь дней, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе мэрии.

Карантин во всех школах столицы республики был объявлен с 6 по 16 февраля. В Якутске работает 51 школа, в которой учатся 47 тыс. человек.

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"В целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников, продлевается карантин для 1-11 (12) классов в образовательных учреждениях в срок с 17 февраля по 23 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Во время карантина отменяются все кружки, секции, дополнительные занятия и другие внешкольные мероприятия. "Введенные с 6 февраля 2020 года ограничительные мероприятия с полным приостановлением учебного процесса в общеобразовательных школах дали некоторый положительный эффект в снижении интенсивности эпидемического процесса", - добавили в пресс-службе.

Тем не менее, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске оценивается как "напряженная". Среди взрослого населения и учащихся старших классов наблюдается превышение допустимых эпидпорогов. По данным за шестую неделю 2020 года (с 3 по 9 февраля) в Якутске зарегистрировано 4686 случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 135,6, что на 56,7% выше недельного эпидемического порога и выше показателя предыдущей недели на 11,6%.

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