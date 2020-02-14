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Защита обжаловала арест участника розыгрыша про коронавирус в московском метро

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Джаборова до 8 марта

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты подала жалобу на заключение под стражу участника розыгрыша в Московском метрополитене на тему коронавируса Кароматулло Джаборова. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде, куда поступила жалоба на его арест.

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"В канцелярию суда поступила жалоба на избрание меры пресечения Джаборову в виде заключения под стражу. В установленные сроки она будет отправлена в суд апелляционной инстанции", - сказали в суде.

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Джаборова до 8 марта.

Гражданин Таджикистана Джаборов был задержан 8 февраля, дознание избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в тот же день выяснилось, что он не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, вышел с ходатайством об аресте Джаборова.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, когда 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов. По факту размещенного в интернете видеоролика с пранком отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Ведется розыск соучастников арестованного.

Джаборов в понедельник в суде не признал вину в хулиганстве, попросил не отправлять его в СИЗО. Обвинение ему пока не предъявлено.

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