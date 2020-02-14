{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голикова предложила снять ограничения на закупку зарубежных лекарств для онкобольных

По словам вице-премьера, по этой причине медицинские организации не могут покупать иностранные препараты на торгах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает необходимым пересмотреть ограничения на закупку медицинскими организациями на торгах отдельных иностранных препаратов для онкобольных. Об этом она заявила в пятницу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросу о совершенствовании онкопомощи населению.

На эту тему
Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

"Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в последнее время в Минздрав поступают обращения родителей и врачей касательно проблем с обеспечением лекарственными препаратами и другим направлениям по части развития онкологической помощи. В этой связи подготовлен перечень предложений по совершенствованию онкологической помощи. В частности, Голикова отметила, что ведущими онкологами должны быть разработаны схемы лечения больных с онкологическими заболеваниями. На основании этих схем должен быть утвержден перечень лекарственных препаратов, необходимых для лечения онкобольных, заявила она.

Кроме того, правительством предполагается установить норму, предполагающую для пациента продолжить прием в амбулаторных условиях того лекарства с конкретным торговым именованием, которое он получал в стационарных условиях, чтобы "он не менял терапию, которая доказала свою эффективность", - добавила Голикова.

Анализ препаратов

Голикова также поручила Росздравнадзору провести сравнительный анализ всех дженериков, имеющихся на рынке российских онкологических препаратов, чтобы подтвердить или опровергнуть их качество и безопасность.

"Мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков должны были подтверждены или опровергнуты - либо это качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствия оригинальным по качеству, эффективности и безопасности", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, Росздравнадзору необходимы полномочия по анализу рынка на наличие или отсутствие медицинских препаратов для лечения онкологии. 

"Сегодня ни у одного федерального органа нет такого полномочия по анализу рынка с точки зрения наличия и отсутствия препаратов, поэтому правильно было бы, и мы обращаемся к вам, закрепить это как полномочия Росздравнадзора, чтобы он имел возможность информировать нас", - сказала она.

Диспансерное наблюдение

Голикова также предложила утвердить в нацпроекте "Здравоохранение" единый порядок диспансерного наблюдения за онкобольными, поскольку в настоящее время часть из них не ставится на учет и не получает своевременно медицинскую помощь.

"Предлагаем дополнить нацпроект "Здравоохранение" мероприятиями по утверждению единого порядка диспансерного наблюдения за онкологическими больными. Сейчас такого порядка у нас нет, что приводит к тому, что часть онкологических больных на учет не ставится, а значит, своевременно не оказывается медицинская помощь, и мы этих больных упускаем", - сказала она.

Голикова отметила, что отдельного решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами, которых нет в настоящее время на рынке или же они не имеют в инструкции по применению показания к применению у детей. "Здесь нам нужны системные решения, чтобы исключить такие ситуации в будущем", - сказала она.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Кабмин разработал меры по улучшению лечения рака в России
Как заявил премьер-министр РФ, в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС