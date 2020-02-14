Голикова предложила снять ограничения на закупку зарубежных лекарств для онкобольных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает необходимым пересмотреть ограничения на закупку медицинскими организациями на торгах отдельных иностранных препаратов для онкобольных. Об этом она заявила в пятницу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросу о совершенствовании онкопомощи населению.

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"Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в последнее время в Минздрав поступают обращения родителей и врачей касательно проблем с обеспечением лекарственными препаратами и другим направлениям по части развития онкологической помощи. В этой связи подготовлен перечень предложений по совершенствованию онкологической помощи. В частности, Голикова отметила, что ведущими онкологами должны быть разработаны схемы лечения больных с онкологическими заболеваниями. На основании этих схем должен быть утвержден перечень лекарственных препаратов, необходимых для лечения онкобольных, заявила она.

Кроме того, правительством предполагается установить норму, предполагающую для пациента продолжить прием в амбулаторных условиях того лекарства с конкретным торговым именованием, которое он получал в стационарных условиях, чтобы "он не менял терапию, которая доказала свою эффективность", - добавила Голикова.

Анализ препаратов

Голикова также поручила Росздравнадзору провести сравнительный анализ всех дженериков, имеющихся на рынке российских онкологических препаратов, чтобы подтвердить или опровергнуть их качество и безопасность.

"Мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков должны были подтверждены или опровергнуты - либо это качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствия оригинальным по качеству, эффективности и безопасности", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, Росздравнадзору необходимы полномочия по анализу рынка на наличие или отсутствие медицинских препаратов для лечения онкологии.

"Сегодня ни у одного федерального органа нет такого полномочия по анализу рынка с точки зрения наличия и отсутствия препаратов, поэтому правильно было бы, и мы обращаемся к вам, закрепить это как полномочия Росздравнадзора, чтобы он имел возможность информировать нас", - сказала она.

Диспансерное наблюдение

Голикова также предложила утвердить в нацпроекте "Здравоохранение" единый порядок диспансерного наблюдения за онкобольными, поскольку в настоящее время часть из них не ставится на учет и не получает своевременно медицинскую помощь.

"Предлагаем дополнить нацпроект "Здравоохранение" мероприятиями по утверждению единого порядка диспансерного наблюдения за онкологическими больными. Сейчас такого порядка у нас нет, что приводит к тому, что часть онкологических больных на учет не ставится, а значит, своевременно не оказывается медицинская помощь, и мы этих больных упускаем", - сказала она.

Голикова отметила, что отдельного решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами, которых нет в настоящее время на рынке или же они не имеют в инструкции по применению показания к применению у детей. "Здесь нам нужны системные решения, чтобы исключить такие ситуации в будущем", - сказала она.