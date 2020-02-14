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Путин поручил обновить перечень специальностей в сфере профессионального образования АПК

Глава государства также поручил подготовить предложения о разработке проекта программы "Кадры для села"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2020 года обновить перечень специальностей в сфере профессионального образования в области сельского хозяйства. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам Госсовета 26 декабря 2019 года.

"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минсельхозом России и при участии объединений работодателей и Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса обеспечить обновление перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук", - сообщается на сайте.

Отмечается, что также поручено обновление федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ "в целях повышения качества подготовки востребованных в указанной сфере кадров, ориентированных на адаптацию к новым промышленным технологиям".

Кроме того, до 20 апреля глава государства поручил Росмолодежи совместно с Минтрудом, Минсельхозом, Минобрнауки подготовить при участии Российского союза сельской молодежи предложения о разработке проекта программы "Кадры для села", "предусматривающего в том числе формирование команд молодых специалистов для реализации социальных проектов в сельских населенных пунктах".

Также органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с Минсельхозом, Минэкономразвития и Минобрнауки рекомендовано до 1 декабря 2020 года разработать программы профессиональной переподготовки в области комплексного развития сельских территорий для работников органов местного самоуправления.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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