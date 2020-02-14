Рассказывавшего об "убийстве ветеранов" пермского анестезиста уволили

ПЕРМЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Врач-анестезист Сергей Калинин, который на имиджборде "Двач" рассказывал об "убийствах ветеранов", уволен. Об этом в пятницу на пресс-конференции журналистам рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"Работает следствие, все материалы переданы. Прошла внутренняя проверка. Я считаю, что недопустимо такое этическое поведение, это прямое нарушение этики. В настоящий момент расторгнут трудовой договор с этим сотрудником", - сказала она.

В начале февраля на "Дваче" появились анонимные сообщения от пользователя, который заявил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов и убивает пациентов, отлючая аппараты искусственной вентилляции легких. Чтобы подтвердить свои слова, он опубликовал фотографию рабочего костюма и бейджа. Интернет-пользователи сначала заподозрили, что сообщения отправляет анестезист из Кирова, однако позднее удалось доказать его невиновность. Кроме того, выяснилось, что записи делал анестезист из Перми Сергей Калинин. Служебная проверка краевого Минздрава показала, что информация об убийстве пациентов не соответствует действительности, а в больнице заявили, что не имеют нареканий к работе Калинина.