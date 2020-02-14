В Ростове-на-Дону коммунальщики нашли пулемет времен Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники бригады водоотведения АО "Ростовводоканал" обнаружили во время земельных работ по замене трубопровода танковый пулемет ДТ-29 1941 года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы меняли 20 м трубопровода, и, проводя земельные работы, наткнулись на что-то твердое. <...> Когда достали, стало понятно, что это находка времен Великой Отечественной войны" - приводит пресс-служба слова мастера бригады Василия Амелина.

По словам директора Донского военно-исторического музея, ДТ-29 был довольно распространенным оружием в Красной Армии. "Это пулемет, который устанавливался на все виды техники. Был еще "Дегтярев пехотный" и вот этот танковый. Это два самых распространенных пулемета в ВОВ" - сказал он.

Историческое оружие будет помещено в музей "Ростовводоканала". По данным пресс-службы, ДТ-29 станет частью обновленной экспозиции, посвященной 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков частями советской 28-й армии в рамках Ростовской наступательной операции 14 февраля 1943 года. Результатом операции стало также освобождение большей части Ростовской области.