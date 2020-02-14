Путин утвердил поручения по вопросам санитарной охраны источников водоснабжения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

В частности, кабмину поручено до 1 февраля 2021 года обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "усиление правового режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе в части, касающейся ограничения использования земельных участков в границах этих зон" для строительства.

Кроме того, кабмин до 1 августа 2021 года должен совместно с правительствами Москвы и Подмосковья подготовить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, "направленных на установление новых зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы и Московской области с учетом особенностей территорий, на которых расположены такие источники".

Документом также рекомендовано правительствам Москвы и Московской области "принять меры по приостановлению строительства новых объектов капитального строительства" в действующих зонах санитарной охраны "до установления новых зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения".